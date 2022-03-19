Гіганти нафтосервісних технологій припиняють роботу в Росії

Компанії відмовляються співпрацювати через енергетичні санкції проти РФ.

Американські нафтосервісні компанії Halliburton і Schlumberger заявили в п'ятницю, що призупинили або припинили операції в Росії у відповідь на санкції США через вторгнення Москви в Україну.

Про це компанії заявили після масового відходу підприємств енергетики, роздрібної торгівлі та споживчих товарів, а також за серією заборон Європейського Союзу і США на поставку нафтових технологій в Росію або імпорт її енергетичних продуктів.

Про це пише Reuters.

Halliburton заявила, що негайно призупинить майбутню діяльність і згорне свою діяльність в Росії після того, як раніше були припинені поставки в країну запчастин і продуктів, на які поширюються санкції.

Schlumberger припинила нові інвестиції та розгортання технологій, продовжуючи при цьому діяльність, відповідно до міжнародного законодавства та санкцій, йдеться в заяві компанії.

Постачальник нафтових послуг Baker Hughes відмовився коментувати свої операції в Росії. ​

Енергетичні компанії BP PLC, Shell, Equinor ASA і Exxon Mobil призупинили діяльність або оголосили про плани виходу зі своєї діяльності в Росії.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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