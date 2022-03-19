Колона автобусів виїхала для евакуації людей з Луганщини (відео)

Для мешканців регіону було погоджено гуманітарний коридор.
Сьогодні, 19 березня, в Україні відкриваються гуманітарні коридори для евакуації мирного населення. Їх також використають також для доставки гуманітарних вантажів.
Для мешканців Луганської області на суботу, 19 березня, було погоджено гуманітарний коридор.
З Бахмута, Донецької області, виїхала колона автобусів для евакуації людей з Луганщини.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, у суботу, 19 березня, в Україні знову будуть працювати гуманітарні коридори для евакуації людей з регіонів, які найбільше потерпіли від російської агресії.