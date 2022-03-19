Окупанти обстріляли "Градами" село Нові Петрівці під Києвом

Постраждалих, на щастя, немає.
У Київській області окупанти обстріляли "Градами" селище Нові Петрівці. Поліцейські Вишгородського району фіксують пошкодження.
Про це повідомила Поліція Київської області.
У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію.
"Наразі пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, немає. На місці події працюють поліцейські Вишгородського району та фіксують наслідки обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, декілька днів тому окупанти також обстрілювали селище Нові Петрівці. Внаслідок чергового обстрілу окупантами села на Київщині загинула 2-річна дитина, ще четверо людей зазнали поранень.
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