Окупанти обстріляли Нові Петрівці на Київщині

Окупанти поцілили в приватні будинки, магазин та інші інфраструктурні об'єкти.

У Київській області окупанти обстріляли селище Нові Петрівці. У населеному пункті не було жодного військового ЗСУ та жодного військового об'єкта.

Про це повідомив начальник ГУНП в Києвській області Андрій Нєбитов.

"Вчора було вперше обстріляно село Нові Петрівці. Втрапили в приватні будинки, магазин, інші інфраструктурні об'єкти", - сказав Нєбитов.

Він акцентував увагу на тому, що в населенному пункті не було жодного військового ЗСУ та будь-якого військового об'єкту.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що в результаті обстрілу одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Від масованої атаки також зазнали пошкоджень та руйнувань Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", церква та інші об’єкти інфраструктури.