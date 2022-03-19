З Маріуполя вдалося вивезти понад 4 тис. осіб, майже третина з них - діти

З Маріуполя вдалося вивезти понад 4 тис. осіб, майже третина з них - діти

За 24 дні війни окупанти майже повністю зрівняли місто з землею, вбили багато мирних жителів та створили гуманітарну катастрофу.

У суботу, 19 березня з міста Маріуполь до міста Запоріжжя по гуманітарному коридору виїхали 4 128 осіб, з яких 1 172 дитини.

Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Ірина Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів за 19 березня

"Також з міста Мангуш до Бердянська мікроавтобусами було перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати на автобусах до Запоріжжя", - зазначила вона.

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За словами Верещук, автобуси із Запоріжжя для евакуації маріупольців зараз прибувають до Бердянська. Завтра на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську автобуси будуть о 9 годині. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.

"Також працюємо над вивезенням маріупольців з портового Мелекено та Нікольське", - резюмувала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, обстрілювати Маріуполь Донецької області російські війська почали з першого дня повномасштабного вторгнення РФ до України. За 24 дні війни окупанти майже повністю зрівняли місто з землею, вбили багато мирних жителів та створили гуманітарну катастрофу – настільки жахливу, що від спраги там помирають діти, а загарбники не дають людям залишити місто та доставити до міста гуманітарну допомогу. Все, що відомо про створене окупантами гуманітарне пекло в Маріуполі, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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