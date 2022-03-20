Блокадний Маріуполь увійде в історії воєнних злочинів - Зеленський

Український президент заявив про небувалий терор окупантів у заблокованому Маріуполі, який принесе Росії відповідні наслідки.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що терор, який влаштувала окупаційна армія РФ у заблокованому українському місті Маріуполі, будуть згадувати через століття.

Про це він заявив під час свого звернення до українців у ніч на 20 березня.

"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке, що зробили з мирним містом окупанти — це терор, який будуть згадувати і через століття", - сказав український лідер.

Водночас Зеленський зауважив, що чим більше українці говорять про такі воєнні злочини Росії світові, тим більше Україна знаходить підтримки.

"Що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї", - наголосив президент.

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