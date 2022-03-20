Блокадный Мариуполь войдет в истории военных преступлений — Зеленский

Украинский президент заявил о небывалом терроре оккупантов в заблокированном Мариуполе, который принесет России соответствующие последствия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что террор, устроенный оккупационной армией РФ в заблокированном украинском городе Мариуполе, будут вспоминать через столетия.

Об этом он заявил во время обращения к украинцам в ночь на 20 марта.

"Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое, что сделали с мирным городом оккупанты — это террор, который будут вспоминать и через столетие", — сказал украинский лидер.

В то же время Зеленский отметил, что чем больше украинцы говорят о таких военных преступлениях России миру, тем большую Украина находит поддержку.

"Чем больше Россия применяет террора против Украины, тем хуже последствия наступают для нее", — подчеркнул президент.

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