Ще 12 українських воїнів стали Героями України: більшість — посмертно

Президент України відзначив державними нагородами 161 захисника української держави.

У суботу, 19 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника, з яких 40 були удостоєні орденів та медалей посмертно. Також глава держави підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 військовослужбовцям, вісьмом з них – посмертно.

Про це президент повідомив у своєму зверненні проти ночі 20 березня.

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Президент зауважив, що деякі нагороди він вручив особисто, зокрема, відвідавши бійців підрозділу особливого призначення Національної поліції України КОРД. "Подякував за службу, за захист наших мирних міст і за допомогу армії", - додав він.

Зеленський також повідомив, що від початку повномасштабної війни 70 захисникам батьківщини було присвоєно звання Героя України. 2 180 українців нагороджені орденами й медалями за мужність, за порятунок товаришів по службі та цивільних, за ефективні дії з оборони держави.

"Впевнений, можу сказати від імені всього нашого українського народу: ми щиро вдячні кожному з вас. Кожному і кожній, хто захищає нашу державу та зупиняє армію окупантів, яку називали однією з декількох найпотужніших у світі", - наголосив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 24-го дня війни

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