Двоє захисників Маріуполя стали Героями України

Президент України подякував захисникам міста.

У відеозверненні вночі 19 березня президент України Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям та силовикам, які захищають Маріуполь Донецької області від російських окупантів.

"Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України", - сказав Зеленський і назвав підрозділи:

36-та окрема бригада морської піхоти.

501-й окремий батальйон морської піхоти.

1-й окремий батальйон морської піхоти.

12-та бригада Національної гвардії.

Окремий загін спеціального призначення "Азов".

"Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає України", - зазначив Зеленський.

За поданням головнокомандувача Збройних Сил України "за мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя" президент присвоїв звання Героя України:

Полковнику Володимиру Анатолійовичу Баранюку, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Майору Денису Геннадійовичу Прокопенку, командиру окремого загону спецпризначення "Азов".

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