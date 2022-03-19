Двое защитников Мариуполя стали Героями Украины

Президент Украины поблагодарил защитников города.
В видеообращении ночью 19 марта президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих и силовиков, защищающих Мариуполь Донецкой области от российских оккупантов.
"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины", — сказал Зеленский и назвал подразделения:
- 36-я отдельная бригада морской пехоты.
- 501-й отдельный батальон морской пехоты.
- 1-й отдельный батальон морской пехоты.
- 12-я бригада Национальной гвардии.
- Отдельный отряд специального назначения "Азов".
"Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждому, кто защищает Украину", — отметил Зеленский.
По представлению главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "за мужество, за эффективные действия по отражению атак врага, за защиту города-героя Мариуполя" президент присвоил звания Героя Украины:
- Полковнику Владимиру Анатольевичу Баранюку, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты.
- Майору Денису Геннадьевичу Прокопенко, командиру отдельного отряда спецназначения "Азов".
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