Двое защитников Мариуполя стали Героями Украины

Президент Украины поблагодарил защитников города.

В видеообращении ночью 19 марта президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих и силовиков, защищающих Мариуполь Донецкой области от российских оккупантов.

"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины", — сказал Зеленский и назвал подразделения:

36-я отдельная бригада морской пехоты.

501-й отдельный батальон морской пехоты.

1-й отдельный батальон морской пехоты.

12-я бригада Национальной гвардии.

Отдельный отряд специального назначения "Азов".

"Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждому, кто защищает Украину", — отметил Зеленский.

По представлению главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "за мужество, за эффективные действия по отражению атак врага, за защиту города-героя Мариуполя" президент присвоил звания Героя Украины:

Полковнику Владимиру Анатольевичу Баранюку, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Майору Денису Геннадьевичу Прокопенко, командиру отдельного отряда спецназначения "Азов".

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