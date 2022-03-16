Число беженцев из Украины за границей приближается к трем миллионам — ООН

150 тысяч сейчас уже в Германии.

Генсек ООН заявил, что с начала российской агрессии нашу страну покинули два миллиона восемьсот тысяч человек. Еще почти два миллиона украинцев стали внутренними переселенцами. Подавляющее число выехавших за границу составляют женщины и дети.

Об этом говорится в ТСН.

Генсек ООН подчеркнул, что миллионам украинцев грозит голод. В организации добавляют, что помощь от нее и гуманитарных партнеров получили уже 600 тысяч человек, и выделяет еще 40 миллионов долларов для оказания помощи самым уязвимым. Между тем в Британии, где правительство создало программу для приема украинских беженцев гражданами страны, за сутки предоставить свои жилища вызвались уже сто тысяч человек. Правда, для того, чтобы добраться до Британии, украинцам все еще нужна виза.

А более 150 тысяч украинцев приехали в Германию. А будет, по меньшей мере, вдвое больше – рассчитывают там. Больше всего людей останавливаются в Берлине и Гамбурге. Большие города уже переполнены, людям советуют сразу ехать в маленькие, где легче можно найти крышу над головой. Первую помощь украинцы получают преимущественно от частных волонтеров.

На главном вокзале Берлина объявление звучит на украинском языке, это для пассажиров поезда в Перемышль. В нем в немецкую столицу приехало более тысячи человек. Кого-то уже ждут на платформе друзья или родственники. Другим не к кому ехать. Как и Ларисе – она с мамой и трехлетней Валерией убегает от российских бомб в Харькове. «Едем дальше в Германию, Штуттгард, наверное. Просто едем в хороший город, где безопасно и где не стреляют», — говорит женщина.

По приблизительным оценкам ежедневно в Берлин прибывают десять тысяч украинцев. Берлин стал главным промежуточным пунктом между Восточной и Западной Европой. Немецкая железная дорога и общественный транспорт для украинцев полностью бесплатны. «Мы людей встречаем с поездов и сопровождаем их в Дойче Бан, там выдают бесплатно билеты, им нужно показать только украинский паспорт и дают по Германии бесплатные билеты. Потом еще есть вариант, если им нужно путешествовать по Европе, то мы сопровождаем в такой международный райзецентр и там им выдают международные билеты», — говорит волонтер Александр.

Более 150 тысяч украинцев с начала полномасштабной войны приехали в Германию

На вокзале украинским путешественникам предлагают перекусы и напитки. Здесь можно взять бесплатную сим-карту, зарядить телефоны. Найти новую одежду, обувь, или переноску, или ошейник для животных.

Отдельно стоят люди с плакатами – предлагают взять домой людей, кто на несколько дней, кто дольше. Это стало небезопасно, говорят в полиции. Правоохранители останавливали мужчин, которые настойчиво зовут домой женщин и детей, иногда даже предлагают за это деньги.

Алина с семьей путешествуют в Испанию. И ищут место в Берлине поспать ночь, куда пустят с песиком Арчи. А когда Алина выйдет из вокзала, она увидит, что все здание освещено цветом флага ее страны.

В центре приема беженцев в Берлине только накануне начали регистрировать беженцев по предварительной записи. Остальные предлагают базовую помощь – согреться, что-нибудь съесть, воспользоваться туалетом. Жанна волонтерит здесь почти каждый день, она из Беларуси и для нее эта война невыносима. "Я из Беларуси. Мы бы очень хотели, чтобы наши украинские друзья различали белорусов и лукашистов, потому что бомбят их именно лукашисты, а мы желаем вам победы», — говорит Жанна.

Анна Хижняк с дочерью и внуком убегала из Кривого Рога. И долго не хотела покидать родной город. По Украине ехали эвакуационным поездом, а границу переходили пешком. Ее с дочерью и внуком пускает пожить к себе германский пенсионер. Говорит, у него двухкомнатная квартира и отдаст одну комнату семье. Украинок мужчина раньше не знал, просто пришел сюда забрать кого-то в свое жилище. «Я хочу помочь людям, которые уходят из военных зон, это ужасно, что там происходит. Ужасно, что это россиянин там делает. Я когда-то был в Украине, давно, в 2002 году», — говорит Олаф.

Анна — профессиональный повар и кондитер — уже готова приготовить гостеприимному немцу ужин. Слезы ее уже высохли.

Всего в стране ожидают более 200 тысяч человек и говорят, примут всех. Разве будут распределяться по специальным квотам по регионам страны. Кто должен где остановиться, или поселился у друзей или родственников, тех распределять не будут. На украинцев в ЕС будет действовать особая защита. С ним можно будет жить и путешествовать по странам ЕС, работать и отправлять детей в школы и садики, получать медицинскую помощь и социальные выплаты, а также учиться или вести бизнес. Эти правила будут действовать от года до трех.

Для тысяч украинцев железная дорога стала единственным средством спасения

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