В Черкасской области сбили ракету оккупантов

Система ПВО работает успешно.
В небе над Черкащиной сбили вражескую российскую ракету. Обломки повредили линию электропередач и произошло возгорание травы.
Ситуация в области стабильна и контролируется. Система ПВО успешно срабатывает.
Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Черкасской области.
"Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области локализовали возгорание. Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений", — говорится в сообщении.
Потерпевших среди населения нет.
По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Жителей призывают не игнорировать воздушные тревоги.
Напомним, в Черкасской области в аварию попал эвакуационный автобус, который перевозил взрослых и детей.
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