Часть Черниговской области осталась без электроэнергии

Проблему обесточивания уже решают.
Сегодня, 16 марта, часть населённых пунктов Черниговской области осталась без электроэнергии.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
По его словам, проблему обесточивания уже решают соответствующие службы.
"Сегодня в Чернигове и многое в области отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы понимают проблематику и работают над устранением", — сказал он.
Чаус добавил, что не может разглашать детали и причины обесточивания области, поскольку вражеские силы могут использовать информацию для нанесения артударов. Но украинские военные дают достойный отпор противнику.
"Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары силам российского противника. Это чистая правда. Россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населенных пунктов области", — добавил глава области.
Напомним, в Украине без электроэнергии остаются около тысячи сел и городов.