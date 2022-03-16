Часть Черниговской области осталась без электроэнергии

Проблему обесточивания уже решают.

Сегодня, 16 марта, часть населённых пунктов Черниговской области осталась без электроэнергии.

Также читайте Оккупанты снова пытались прорваться в Чернигов, но понесли потери

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

По его словам, проблему обесточивания уже решают соответствующие службы.

"Сегодня в Чернигове и многое в области отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы понимают проблематику и работают над устранением", — сказал он.

Чаус добавил, что не может разглашать детали и причины обесточивания области, поскольку вражеские силы могут использовать информацию для нанесения артударов. Но украинские военные дают достойный отпор противнику.

"Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары силам российского противника. Это чистая правда. Россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населенных пунктов области", — добавил глава области.

Напомним, в Украине без электроэнергии остаются около тысячи сел и городов.