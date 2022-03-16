Американский обозреватель: сегодня мы все украинцы

Незаконное вторжение России в Украину угрожает европейской и мировой безопасности.

Пока Путин угрожает ядерной войной, его армия совершает массовые бомбардировки украинских городов. В то же время прокурор Международного уголовного суда сообщил о наличии достаточных доказательств для проведения расследования военных преступлений, совершенных против Украины. Против которых должен выступать сегодня и всегда каждый лидер каждой нации, в том числе и Китай сегодня, завтра и навсегда.

Прекрасных украинских детей, которые борются с раком, эвакуируют из больниц в подземные бомбоубежища, потому что путинские бомбы угрожают уничтожить больницы, пытающиеся спасти малышей. Мужественные военные корреспонденты раскрывают мировое зло и подлые поступки, нарушающие фундаментальные ценности, безопасность Европы и мира!

Современные мрачные события, исторически напоминающие вторжение Гитлера в Польшу в 1939 году, одновременно становятся как топливо для надежды, порядочности, чести и решительности мужчин и женщин по всей Украине, Европе и миру. Они восстанут против угрозы нашим нациям, нашим ценностям и безопасности.

Мир реагирует мощно и блестяще

В последних колонках я отмечал, что лидеры, от президента Байдена и лидеров по всей Европе до президента Украины Владимира Зеленского, собрались вместе для преодоления стоящей перед всеми нами угрозы.

Президент Зеленский заслуживает аплодисментов за то, что поднял свою страну к вершинам патриотизма, решительности и доблести. И за то, что донес дело своей страны до сознательных людей по всему миру, выступающих в защиту Украины.

Каждую минуту каждый час Зеленский рискует своей жизнью за свою страну и за демократию во всем мире. И мир реагирует мощно и блестяще.

Мы все украинцы, когда выступает Зеленский!

Путин вызывает гнев, ярость и отвращение у многих своих людей, которых избивают и задерживают за протесты против нападения России.

Зеленский вызывает надежду, смелость и целеустремленность у объединяющихся украинцев, чтобы мужественно и эффективно защищать свою страну, сторонников, протестующих против России во всем мире, и лидеров по всему миру, которые вводят очень сильные санкции, чтобы противостоять способности Путина вести войну против Украины и других народов, если ему разрешат одержать победу над Украиной.

Мы не знаем, будет ли номинирован президент Зеленский на Нобелевскую премию мира, но если это так, я с гордостью и решительно поддержу его.

Зеленский – это голос порядочности, демократии и дипломатии

Это лидер, вдохновляющий свой народ на неописуемую храбрость в борьбе за свои семьи, свою нацию и демократию. Он – мировой лидер в прямом смысле этого слова.

Зеленский и смелый украинский народ воплощают слова Уильяма Фолкнера, который, получая Нобелевскую премию по литературе в 1950 году, сказал: "Я верю, что человек не просто устоит. Он победит. Он бессмертен не потому, что только он один из всех существ имеет неистощимый голос, а потому, что у него есть душа, дух, способность к состраданию, самопожертвование".

Народ Украины борется с невероятной силой

Государства ввели агрессивные санкции. Спортсмены и команды отказываются играть против России на чемпионате мира по футболу и других видах спорта. Международный олимпийский комитет призывает к бойкоту российских команд. Художественные фестивали начинают принимать меры против участия России. Крупные мировые компании, в том числе нефтяные, прекращают сотрудничество с российскими фирмами. Предприятия социальных сетей действуют против русской пропаганды и интересов.

Постепенно, по мере того, как люди по всей России узнают правду, растут протесты как внутри страны, так и во всем мире. Все больше европейских стран стремятся стать членом НАТО.

Президент Зеленский и украинский народ вдохновляют мир на битву идей. Они освещают демократию над диктатурой, мир над войной и мужество над страхом против агрессии.

Сегодня мы все украинцы.

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