Американський оглядач: сьогодні ми всі українці

Незаконне вторгнення Росії в Україну загрожує європейській та світовій безпеці.

Поки Путін погрожує ядерною війною, його армія здійснює масові бомбардування українських міст. У той час прокурор Міжнародного кримінального суду повідомив про наявність достатніх доказів для проведення розслідування військових злочинів, скоєних проти України. Проти яких має виступати сьгодні і завжди кожен лідер кожної нації, зокрема і Китай сьогодні, завтра і назавжди.

Прекрасних українських дітей, які борються з раком, евакуюють з лікарень у підземні бомбосховища, бо путінські бомби загрожують знищити лікарні, які намагаються врятувати малюків. Мужні військові кореспонденти розкривають світове зло та підлі вчинки, які порушують фундаментальні цінності, безпеку Європи та світу!

Сучасні мрачні події, що історично нагадують вторгнення Гітлера до Польщі в 1939 році, водночас стають як топливо до надії, порядності, честі, та рішучості чоловіків і жінок по всій Україні, Європі та світу. Вони повстануть проти загрози нашим націям, нашим цінностям і нашій безпеці.

Світ реагує потужно і блискуче

В останніх колонках я зазначав, що лідери, від президента Байдена і лідерів по всій Європі до президента України Володимира Зеленського, повстали разом подолати загрозу, яка стоїть перед усіма нами.

Президент Зеленський заслуговує на надзвичайні оплески за те, що підняв свою країну до вершин патріотизму, рішучості та доблесті. І за те, що доніс справу своєї країни до порядних людей по всьому світу, які виступають на захист України.

Кожну хвилину, кожну годину кожного дня Зеленський ризикує своїм життям за свою країну і за демократію в усьому світі. І світ реагує потужно і блискуче.

Ми всі українці, коли виступає Зеленський!

Путін викликає гнів, лють і огиду у багатьох своїх людей, яких б'ють і ув'язнюють за протести проти нападу Росії.

Зеленський викликає надію, сміливість і цілеспрямованість в українців, які об’єднуються, щоб мужньо і ефектно виступити за свою країну, прихильників, які протестують проти Росії в усьому світі, і лідерів по всьому світу, які вводять дуже сильні санкції, щоб протистояти здатності Путіна вести війну проти України та інших народів, якщо йому дозволять одержати перемогу над Україною.

Ми не знаємо, чи номіновано президента Зеленського на Нобелівську премію миру, але якщо це так, я з гордістю і рішуче підтримаю йогоі.

Зеленський – це голос порядності, демократії та дипломатії

Це лідер, який надихає свій народ на невимовну хоробрість у боротьбі за свої сім'ї, свою націю та демократію. Він - світовий лідер у прямому значенні цього слова.

Зеленський, смілий український народ і ті, хто стоїть з ним поруч, усюди втілюють слова Вільяма Фолкнера, який, приймаючи Нобелівську премію з літератури у 1950 році, сказав: "Я вірю, що людина не просто вистоє. Він переможе. Він безсмертний не тому , що тільки він один з усіх істот має невичерпний голос, а тому, що у нього є душа, дух, здатність до співчуття, самопожертву".

Народ України бореться з неймовірною силою

Держави запровадили агресивні санкції. Спортсмени та команди відмовляються грати проти Росії на чемпіонаті світу з футболу та в інших видах спорту. Міжнародний олімпійський комітет закликає до бойкоту російських команд. Художні фестивалі починають вживати заходів проти участі Росії. Великі світові компанії, зокрема нафтові, припиняють співпрацю з російськими фірмами. Підприємства соціальних мереж діють проти російської пропаганди та інтересів.

Поступово, як люди по всій Росії дізнаються правду, зростають протести як усередині країни, так і по всьому світу. Дедалі більше європейських країн прагнуть стати членом НАТО.

Президент Зеленський і український народ надихають світ на битву ідей. Вони висвітлюють демократію над диктатурою, мир над війною та мужність над страхом проти агресії.

Сьогодні ми всі українці.

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