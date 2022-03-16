На Черкащині збили ракету окупантів

Система ППО працює успішно.

У небі над Черкащиною збили ворожу російську ракету. Уламки пошкодили лінію електропередач та сталося загоряння трави.

Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Черкаській області.

"Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області локалізували займання. Зараз енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень"​​, - йдеться у повідомленні.

Потерпілих серед населення немає.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Мешканців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Нагадаємо, на Черкащині в аварію потрапив евакуаційний автобус, який перевозив дорослих та дітей.

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