На Черкащині збили ракету окупантів

Система ППО працює успішно.
У небі над Черкащиною збили ворожу російську ракету. Уламки пошкодили лінію електропередач та сталося загоряння трави.
Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує.
Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Черкаській області.
"Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області локалізували займання. Зараз енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень", - йдеться у повідомленні.
Потерпілих серед населення немає.
За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Мешканців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.
Нагадаємо, на Черкащині в аварію потрапив евакуаційний автобус, який перевозив дорослих та дітей.
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