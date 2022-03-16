Литва прийняла вже майже 14 тисяч біженців з України

Литва прийняла вже майже 14 тисяч біженців з України

Водночас коштів для їх утримання наразі може вистачити лише до 1 квітня.

Станом на сьогодні, 16 березня, у Литві зареєстрували майже 14 тисяч українських біженців.

Про це повідомляє литовське національне телерадіомовлення LRT.

У Литовському Червоному Хресті підрахували, що майже 2,2 млн євро, які зібрали самі люди та організації, вистачить, аби подбати про українців до 1 квітня.

"Останнім часом потік українців, які приїжджають до Литви, значно збільшився, тому майже всі наші кошти вже використано на придбання товарів першої необхідності, продуктів харчування, ліків, а також закупівлю промислових товарів, психосоціальну допомогу та допомогу дітям. Наша найважливіша ціль – забезпечити базові потреби українців", – зазначила голова організації Крістіна Мейде.

У благодійному та допоміжному фонді Food Bank, який організовує продовольчу допомогу для українців, кажуть, що попри те, що потоки українців великі, люди залишаються ситими.

"В одних реєстраційних пунктах продуктові пакети роздають на місці, прямо в центрі, в інших – направляємо людей у ​​свої підрозділи, бо в пунктах обліку не вистачає місця для зберігання продуктів. Проте без продуктів людей не залишають", – зазначила очільниця Food Bank Сімонас Гурявічюс.

Крім того, у "Продовольчому банку" повідомили, що наразі 100 тонн продовольчих товарів відправлено безпосередньо в Україну, а понад 10 тисяч вже роздано українцям Литви.

Читайте також: