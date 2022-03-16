Литва приняла уже почти 14 тысяч беженцев из Украины

Литва приняла уже почти 14 тысяч беженцев из Украины

В то же время, средств для их содержания может хватить только до 1 апреля.

На сегодня, 16 марта, в Литве зарегистрировали почти 14 тысяч украинских беженцев.

Об этом сообщает литовское национальное телерадиовещание LRT.

В Литовском Красном Кресте подсчитали, что почти 2,2 млн. евро, которые собрали сами люди и организации, хватит, чтобы позаботиться об украинцах до 1 апреля.

"В последнее время поток приезжающих в Литву украинцев значительно увеличился, поэтому почти все наши средства уже использованы на приобретение товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств, а также закупку промышленных товаров, психосоциальную помощь и помощь детям. Наша важнейшая цель – обеспечить базовые потребности украинцев", – отметила председатель организации Кристина Мэйде.

В благотворительном фонде Food Bank, который организует продовольственную помощь для украинцев, говорят, что, несмотря на то, что потоки украинцев велики, люди остаются сытыми.

"В одних регистрационных пунктах продуктовые пакеты раздают на месте, прямо в центре, в других – направляем людей в свои подразделения, потому что в пунктах учета не хватает места для хранения продуктов. Однако без продуктов людей не оставляют", – отметила глава Food Bank. Симонас Гурявичюс.

Кроме того, в "Продовольственном банке" сообщили, что в настоящее время 100 тонн продовольственных товаров отправлено непосредственно в Украину, а более 10 тысяч уже роздано украинцам Литвы.

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