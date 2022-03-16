E.ON SE — найпотужніша енергокомпанія зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі.

Найбільший енергоконцерн Німеччини E.ON припинив закупівлю газу у російських компаній, повідомляє NEXTA Live.

Компанія поставляє електрику, газ і воду понад 21 млн споживачів. Дочірня компанія E.ON — E.ON Ruhrgas — найбільший у Німеччині дистриб'ютор газу.

Раніше видання dw.com повідомляло, що E.ON є одним з акціонерів "Газпрому".

Нагадаємо, четвертий пакет обмежувальних заходів проти Росії, який було прийнято Євросоюзом у відповідь на її жорстоку агресію проти України та її народу, ще більше сприятиме посиленню економічного тиску на Кремль і завадить його здатності фінансувати подальше вторгнення.

Про це повідомила у вівторок, 15 березня, пресслужба Європейської комісії.

Узгоджені з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, заходи передбачають повну заборону будь-яких операцій з російськими державними підприємствами в галузях військово-промислового комплексу.

ЄС припиняє імпорт сталевих виробів, які підпадають під санкції. Це призведе до втрати приблизно 3,3 мільярда євро експортного доходу для Росії. Збільшені імпортні квоти будуть розподілені на інші треті країни для компенсації.

Передбачено далекосяжну заборону на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, за обмеженими винятками для цивільної ядерної енергетики та транспортування певних енергетичних продуктів назад до ЄС.

Заборонено експорт із ЄС предметів розкоші (наприклад, розкішних автомобілів, ювелірних виробів тощо). Цей удар спрямовано безпосередньо на російську еліту.