Європейський союз запровадив четвертий пакет санкцій проти РФ: подробиці

Санкції запроваджуються проти російських олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів.
Європейський союз 15 березня запровадив четвертий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомляє пресслужба Європейського союзу.
"Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу", - заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Хто потрапив під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:
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Роман Аркадійович Абрамович;
- Герман Борисович Хан;
- Віктор Пилипович Рашников;
- Олексій Вікторович Кузьмичов;
- Олександр Олександрович Міхєєв;
- Олександр Миколайович Шохін;
- Андрій Валерійович Рюмін;
- Армен Сумбатович Гаспарян;
- Артем Григорович Шейнін;
- Дмитро Євгенович Куліков;
- Костянтин Львович Ернст;
- Марина Володимирівна Сечіна;
- Сулейман Абусаїдович Керимів;
- Тигран Оганесович Худавердян;
- Володимир Валерійович Рашевський.
Які компанії потрапили під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:
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"Роснефть-Аэро"
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AТ Рособоронэкспорт"
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АТ НПО Высокоточные комплексы"
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ПАТ Курганмашзавод"
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AТ Вертолеты России"
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ПАТ Объединённая авиастроительная корпорация"
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АТ Объединённая Судостроительная Корпорация"
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АТ "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод"
- АТ "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила, що Лондон запроваджує ще більше санкцій проти Росії та Білорусі.
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