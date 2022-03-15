Європейський союз запровадив четвертий пакет санкцій проти РФ: подробиці

Санкції запроваджуються проти російських олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів.

Європейський союз 15 березня запровадив четвертий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба Європейського союзу.

"Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу", - заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Хто потрапив під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:

Роман Аркадійович Абрамович;

Герман Борисович Хан;

Віктор Пилипович Рашников;

Олексій Вікторович Кузьмичов;

Олександр Олександрович Міхєєв;

Олександр Миколайович Шохін;

Андрій Валерійович Рюмін;

Армен Сумбатович Гаспарян;

Артем Григорович Шейнін;

Дмитро Євгенович Куліков;

Костянтин Львович Ернст;

Марина Володимирівна Сечіна;

Сулейман Абусаїдович Керимів;

Тигран Оганесович Худавердян;

Володимир Валерійович Рашевський.

Які компанії потрапили під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:

"Роснефть-Аэро"

AТ Рособоронэкспорт"

АТ НПО Высокоточные комплексы"

ПАТ Курганмашзавод"

AТ Вертолеты России"

ПАТ Объединённая авиастроительная корпорация"

АТ Объединённая Судостроительная Корпорация"

АТ "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод"

АТ "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила, що Лондон запроваджує ще більше санкцій проти Росії та Білорусі.

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