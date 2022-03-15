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Європейський союз запровадив четвертий пакет санкцій проти РФ: подробиці

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Європейський союз запровадив четвертий пакет санкцій проти РФ: подробиці

ТСН.ua

Санкції запроваджуються проти російських олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів.

Європейський союз 15 березня запровадив четвертий пакет санкцій проти Росії. 

Про це повідомляє пресслужба Європейського союзу. 

"Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу", - заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Хто потрапив під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:

  • Роман Аркадійович Абрамович;

  • Герман Борисович Хан;
  • Віктор Пилипович Рашников;
  • Олексій Вікторович Кузьмичов;
  • Олександр Олександрович Міхєєв;
  • Олександр Миколайович Шохін;
  • Андрій Валерійович Рюмін;
  • Армен Сумбатович Гаспарян;
  • Артем Григорович Шейнін;
  • Дмитро Євгенович Куліков;
  • Костянтин Львович Ернст;
  • Марина Володимирівна Сечіна;
  • Сулейман Абусаїдович Керимів;
  • Тигран Оганесович Худавердян;
  • Володимир Валерійович Рашевський.

Які компанії потрапили під санкції в рамках четвертого пакета ЄС:

  • "Роснефть-Аэро"

  • AТ Рособоронэкспорт"

  • АТ НПО Высокоточные комплексы"

  • ПАТ Курганмашзавод"

  • AТ Вертолеты России"

  • ПАТ Объединённая авиастроительная корпорация"

  • АТ Объединённая Судостроительная Корпорация"

  • АТ "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод"

  • АТ "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". 

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила, що Лондон запроваджує ще більше санкцій проти Росії та Білорусі.

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