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Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против РФ: подробности

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Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против РФ: подробности

ТСН.ua

Санкции вводятся против российских олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов.

Европейский союз 15 марта ввел четвёртый пакет санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.

"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, вовлеченных в экономические секторы, обеспечивающие существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, сопровождающих войну президента Путина против украинского народа", — заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кто попал под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

  • Роман Аркадьевич Абрамович;

  • Герман Борисович Хан;

  • Виктор Филиппович Рашников;

  • Алексей Викторович Кузьмичев;

  • Александр Александрович Михеев;

  • Александр Николаевич Шохин;

  • Андрей Валерьевич Рюмин;

  • Армен Сумбатович Гаспарян;

  • Артем Григорьевич Шейнин;

  • Дмитрий Евгеньевич Куликов;

  • Константин Львович Эрнст;

  • Марина Владимировна Сечина;

  • Сулейман Абусаидович Керимов;

  • Тигран Оганесович Худавердян;

  • Владимир Валерьевич Рашевский.

Какие компании попали под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

  • "Роснефть-Аэро";

  • АО "Рособоронэкспорт";

  • АО НПО "Высокоточные комплексы";

  • ПАО Курганмашзавод";

  • AО "Вертолеты России";

  • ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация";

  • АО "Объединенная судостроительная корпорация";

  • АО "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод";

  • АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

Напомним, министр иностранных дел Лиз Трасс объявила, что Лондон вводит еще больше санкций против России и Беларуси.

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