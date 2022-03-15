Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против РФ: подробности

Санкции вводятся против российских олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов.
Европейский союз 15 марта ввел четвёртый пакет санкций против России.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.
"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, вовлеченных в экономические секторы, обеспечивающие существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, сопровождающих войну президента Путина против украинского народа", — заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Кто попал под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:
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Роман Аркадьевич Абрамович;
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Герман Борисович Хан;
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Виктор Филиппович Рашников;
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Алексей Викторович Кузьмичев;
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Александр Александрович Михеев;
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Александр Николаевич Шохин;
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Андрей Валерьевич Рюмин;
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Армен Сумбатович Гаспарян;
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Артем Григорьевич Шейнин;
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Дмитрий Евгеньевич Куликов;
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Константин Львович Эрнст;
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Марина Владимировна Сечина;
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Сулейман Абусаидович Керимов;
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Тигран Оганесович Худавердян;
- Владимир Валерьевич Рашевский.
Какие компании попали под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:
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"Роснефть-Аэро";
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АО "Рособоронэкспорт";
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АО НПО "Высокоточные комплексы";
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ПАО Курганмашзавод";
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AО "Вертолеты России";
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ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация";
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АО "Объединенная судостроительная корпорация";
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АО "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод";
- АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".
Напомним, министр иностранных дел Лиз Трасс объявила, что Лондон вводит еще больше санкций против России и Беларуси.
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