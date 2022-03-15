Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против РФ: подробности

Санкции вводятся против российских олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов.

Европейский союз 15 марта ввел четвёртый пакет санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.

"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, вовлеченных в экономические секторы, обеспечивающие существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, сопровождающих войну президента Путина против украинского народа", — заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кто попал под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

Роман Аркадьевич Абрамович;

Герман Борисович Хан;

Виктор Филиппович Рашников;

Алексей Викторович Кузьмичев;

Александр Александрович Михеев;

Александр Николаевич Шохин;

Андрей Валерьевич Рюмин;

Армен Сумбатович Гаспарян;

Артем Григорьевич Шейнин;

Дмитрий Евгеньевич Куликов;

Константин Львович Эрнст;

Марина Владимировна Сечина;

Сулейман Абусаидович Керимов;

Тигран Оганесович Худавердян;

Владимир Валерьевич Рашевский.

Какие компании попали под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

"Роснефть-Аэро";

АО "Рособоронэкспорт";

АО НПО "Высокоточные комплексы";

ПАО Курганмашзавод";

AО "Вертолеты России";

ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация";

АО "Объединенная судостроительная корпорация";

АО "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод";

АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

Напомним, министр иностранных дел Лиз Трасс объявила, что Лондон вводит еще больше санкций против России и Беларуси.

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