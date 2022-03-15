Чем кормить кота, если нет корма

Война повлияла не только на всю нашу жизнь, но и на жизнь наших любимцев.

Сейчас по всей Украине, особенно в оккупированных городах ощущается нехватка не только продуктов питания и бензина, но и корма для животных. Кошек нужно кормить только сухими или влажными кормами – натуральная пища им противопоказана. Но в условиях военного времени получить корм почти невозможно или очень сложно.

Поэтому если у вас нет корма, не паникуйте. Но обратите внимание, котика нельзя кормить со стола, то есть той едой, которую вы едите. Для хвостика еду нужно готовить отдельно. Рацион взрослого животного должен состоять на 60% из нежирного мяса, на 30% из каш, овощей, ягод, зелени. Также нужно иногда кормить котика и нежирными кисломолочными продуктами.

Ни в коем случае не давайте животному мучного. Если у вас осталось чуть-чуть сухого корма, вы можете подмешивать его в натуральную пищу или постепенно менять рацион, чтобы не спровоцировать расстройство желудка. Рекомендуем переводить котика на человеческую пищу (по возможности) постепенно и обязательно наблюдать за реакцией на новые продукты.

Этими полезными советами поделился на своей странице в Instagram приют для животных Kote House Kyiv.

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