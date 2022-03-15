ВСУ полностью контролируют границы Днепропетровщины – глава облсовета

Глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны региона Николай Лукашук заявил, что враг не пересек границы Днепропетровской области, все направления контролируют Вооруженные Силы Украины.

«Кривой Рог, Зеленодольск, Апостолово, Никополь – там вся оборона усилена. Область готова. Верьте в ВСУ, Нацгвардию. Они у нас самые лучшие и очень мощные», – отметил Лукашук.

Он подчеркнул, что враг на украинской земле терпит многочисленные потери: «Наши стоят, а они лежат. Поэтому враг производит авиационные обстрелы по населенным пунктам Украины, чтобы деморализовать и уничтожить инфраструктуру. Поэтому когда звучит сирена – реагируйте. Украинские военные делают все, чтобы у нас были мирные дни и ночи.

Также Лукашук призвал малый и средний бизнес возобновлять работу.

«Понимаю, в условиях военного положения это очень сложно. Но экономика должна работать. Люди должны получать заработную плату», – сказал он и заверил, что вся критическая инфраструктура области работает, есть запасы продуктов, дизтоплива, бензина, лекарства.

Напомним, в ночь на 15 марта враг атаковал аэропорт в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал.