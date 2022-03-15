Категория
Оружие
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

ВСУ полностью контролируют границы Днепропетровщины – глава облсовета

Дата публикации
Просмотры
3321
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ полностью контролируют границы Днепропетровщины – глава облсовета

Глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны региона Николай Лукашук заявил, что враг не пересек границы Днепропетровской области, все направления контролируют Вооруженные Силы Украины.

«Кривой Рог, Зеленодольск, Апостолово, Никополь – там вся оборона усилена. Область готова. Верьте в ВСУ, Нацгвардию. Они у нас самые лучшие и очень мощные», – отметил Лукашук.

Он подчеркнул, что враг на украинской земле терпит многочисленные потери: «Наши стоят, а они лежат. Поэтому враг производит авиационные обстрелы по населенным пунктам Украины, чтобы деморализовать и уничтожить инфраструктуру. Поэтому когда звучит сирена – реагируйте. Украинские военные делают все, чтобы у нас были мирные дни и ночи.

Также Лукашук призвал малый и средний бизнес возобновлять работу.

«Понимаю, в условиях военного положения это очень сложно. Но экономика должна работать. Люди должны получать заработную плату», – сказал он и заверил, что вся критическая инфраструктура области работает, есть запасы продуктов, дизтоплива, бензина, лекарства.

Напомним, в ночь на 15 марта враг атаковал аэропорт в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал.

Дата публикации
Просмотры
3321
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация