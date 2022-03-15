ЗСУ повністю контролюють кордони Дніпропетровщини – голова облради

Голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони регіону Микола Лукашук заявив, що ворог не перетнув кордони Дніпропетровської області, всі напрямки контролюють Збройні Сили України.

«Кривий Ріг, Зеленодольськ, Апостолове, Нікополь - там вся оборона підсилена. Область готова. Вірте в ЗСУ, Нацгвардію. Вони в нас найкращі та дуже потужні», – зазначив Лукашук.

Він підкреслив, що ворог на українській землі зазнає численних втрат: «Наші стоять, а вони лежать. Тому ворог робить авіаційні обстріли по населених пунктах України, щоб деморалізувати та знищити інфраструктуру. Відтак коли лунає сирена – реагуйте. Українські військові роблять все, щоб у нас були мирні дні та ночі».

Також Лукашук закликав малий та середній бізнес відновлювати роботу.

«Розумію, в умовах військового стану це дуже складно. Але економіка повинна працювати. Люди мають отримувати заробітну плату», – сказав він і запевнив, що вся критична інфраструктура області працює, є запаси продуктів, дизпалива, бензину, ліків.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал.