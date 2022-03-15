В ОП розповіли правила поведінки під час евакуації з Маріуполя

В ОП розповіли правила поведінки під час евакуації з Маріуполя

У вівторок, 15 березня, за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак- Василівка - Запоріжжя працює гуманітарний коридор для приватного автотранспорту.

У вівторок, 15 березня, за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак- Василівка - Запоріжжя працює гуманітарний коридор для приватного автотранспорту. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

З метою безпеки в ОП радять не фотографувати під час руху маршрутом, видалити всі месенджери та фото з телефонів, прибути до Василівки до 18.00.

“Якщо до 18.00 не вдається дістатись Василівки, радимо зробити зупинку на ніч у Бердянську або у Токмаці”, - зазначив Кирило Тимошенко.