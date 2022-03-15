Окупанти під дулом автомата вимагали від жінки визнати Херсон російським

Окупанти під дулом автомата вимагали від жінки визнати Херсон російським

Жінка не виконала вимоги агресорів.

У Херсонській області окупанти зупинили машину з цивільними, приставили зброю до шиї жінки і змусили її говорити, що Херсон — це Росія.

Про це повідомила голова правозахисної організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук у Twitter.

З її слів, коли жінка їхала на авто, її зупинив російський патруль, запитали паспорт, а потім приставили автомат до обличчя та заявили: "Скажи, що Херсон – це Росія".

"Дружина відповіла: "Херсон – це Україна", – сказав чоловік.

Ще загарбники порвали рукав куртки постраждалої жінки, бо вона відмовилася виконувати їхнє прохання.

Dmitriy Shylin: My wife was stopped by a Russian patrol. They asked her passport. Then they put the machine gun to her face and said: tell us that Kherson is Russia. My wife replied: Kherson is Ukraine. We have the following consequences (photo). I am proud of her and I love her pic.twitter.com/DSkyWsM1ux — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 14, 2022

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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