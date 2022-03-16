Четвертий удар європейських санкцій: якими будуть наслідки для Росії

Четвертий удар європейських санкцій: якими будуть наслідки для Росії

Обмеження призупинить ті переваги, якими користувалися товари та послуги РФ як члена Світової організації торгівлі (СОТ).

Четвертий пакет обмежувальних заходів проти Росії, який було прийнято Євросоюзом у відповідь на її жорстоку агресію проти України та її народу, ще більше сприятиме посиленню економічного тиску на Кремль і завадить його здатності фінансувати подальше вторгнення.

Про це повідомила у вівторок, 15 березня, пресслужба Європейської комісії.

Узгоджені з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, заходи передбачають повну заборону будь-яких операцій з російськими державними підприємствами в галузях військово-промислового комплексу.

ЄС припиняє імпорт сталевих виробів, які підпадають під санкції. Це призведе до втрати приблизно 3,3 мільярда євро експортного доходу для Росії. Збільшені імпортні квоти будуть розподілені на інші треті країни для компенсації.

Передбачено далекосяжну заборону на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, за обмеженими винятками для цивільної ядерної енергетики та транспортування певних енергетичних продуктів назад до ЄС.

Заборонено експорт із ЄС предметів розкоші (наприклад, розкішних автомобілів, ювелірних виробів тощо). Цей удар спрямовано безпосередньо на російську еліту.

Рейтинговим агентствам ЄС заборонено надавати послуги Росії та російським компаніям, що призведе до подальшої втрати ними доступу до фінансових ринків ЄС.

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Розширено перелік осіб та організацій, які потрапили під санкції. До нього включено більше олігархів та представників бізнес-еліти, пов’язаних з Кремлем, а також компаній, що діють у військових та оборонних сферах, які матеріально підтримують вторгнення. Також перелік поповнили російські пропагандисти.

Окрім того, Росії відмовлено у статусу найбільшого сприяння на ринках ЄС як члену Світової організації торгівлі (СОТ). Це призупинить значні переваги, якими користується РФ.

“Ці дії проти Росії захищають найважливіші безпекові інтереси ЄС та його партнерів у світлі неспровокованої, навмисної та невиправданої агресії Росії проти України за сприяння Білорусі. Вони повністю виправдані відповідно до законодавства СОТ”, - зазначено у пресрелізі.

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, проти Росії було запроваджено ще низку інших санкцій. Сполучені Штати вирішили "вдарити" по представниках "оборонки", а Японія — по депутатах Держдуми.

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