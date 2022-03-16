Четвертый удар европейских санкций: каковы последствия для России

Ограничение приостановит преимущества, которыми пользовались товары и услуги РФ как члена Всемирной торговой организации (ВТО).

Четвертый пакет ограничительных мер против России, принятый Евросоюзом в ответ на ее жестокую агрессию против Украины и ее народа, еще больше будет способствовать усилению экономического давления на Кремль и помешает его способности финансировать дальнейшее вторжение.

Об этом сообщила во вторник, 15 марта, пресс-служба Европейской комиссии.

Согласованные с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами, меры предусматривают полный запрет на любые операции с российскими государственными предприятиями в отраслях военно-промышленного комплекса.

ЕС прекращает импорт стальных изделий, подпадающих под санкции. Это приведет к потере примерно 3,3 млрд евро экспортного дохода для России. Увеличенные импортные квоты будут распределены на другие третьи страны для компенсации.

Предусмотрен далеко идущие запреты на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за ограниченными исключениями для гражданской ядерной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС.

Запрещен экспорт из ЕС предметов роскоши (например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий). Этот удар направлен непосредственно на российскую элиту.

Рейтинговым агентствам ЕС запрещено предоставлять услуги России и российским компаниям, что приведет к дальнейшей потере доступа к финансовым рынкам ЕС.

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Расширен список лиц и организаций, попавших под санкции. В него включено больше олигархов и представителей бизнес-элиты, связанных с Кремлем, а также компаний, действующих в военных и оборонных сферах, материально поддерживающих вторжение. Также список пополнили российские пропагандисты.

Кроме того, России отказано в статусе наибольшего содействия на рынках ЕС как члену Всемирной торговой организации (ВТО). Это приостановит значительные преимущества, которыми пользуется РФ.

“Эти действия против России защищают важнейшие интересы безопасности ЕС и его партнеров в свете непровоцированной, умышленной и неоправданной агрессии России против Украины при содействии Беларуси. Они полностью оправданы в соответствии с законодательством ВТО”, — говорится в прессрелизе.

Напомним, в понедельник, 14 марта, против России был введен еще ряд других санкций. Соединенные Штаты решили "ударить" по представителям "оборонки", а Япония — по депутатам Госдумы.

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