Санкций против России недостаточно, чтобы изменить ход войны – еврокомиссар

В ЕС призвали поддержать украинский народ.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономические санкции, введенные ЕС, оказывают влияние, но их недостаточно, чтобы остановить войну России против Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Российская экономика сильно пострадала, уровень торговли явно снижен. Санкции действуют, но это не значит, что, к сожалению, завтра они поменяют ход войны", – сказал он.

"Мы будем давить, мы останемся едиными, но мы также должны поддерживать украинский народ, поставлять оружие для защиты, потому что самих санкций недостаточно, чтобы изменить ход войны", — заявил Джентилони.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза собираются усилить санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".

Евросоюз ужесточает давление на Россию санкциями. Накануне, в рамках четвертого пакета, договорились продлить и без того рекордно длинный черный список невъездных. А еще на тех, на чьи активы в Евросоюзе, если они есть, чтобы их заморозить, теперь охотятся соответствующие органы.