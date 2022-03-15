Санкцій проти Росії недостатньо, щоб змінити хід війни - єврокомісар

У ЄС закликали підтримати український народ.

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що економічні санкції, запроваджені ЄС мають вплив, але їх недостатню, щоб зупинити війну Росії проти України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Російська економіка сильно постраждала, рівень торгівлі явно знижений. Санкції діють, але це не означає, що, на жаль, завтра вони змінять хід війни", – сказав він.

"Ми будемо тиснути, ми залишимося єдиними, але ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни" - заявив Джентілоні.

Раніше стало відомо, що країни Євросоюзу збираються посилити санкції проти найбільших російських нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть".

Євросоюз посилює тиск на Росію санкціями. Напередодні, в рамках четвертого пакету, домовилися подовжити й без того рекордно довгий чорний список тих, хто стає нев’їзним. А ще на тих, на чиї активи в Євросоюзі, якщо вони є, щоб їх заморозити, тепер полюватимуть відповідні органи.