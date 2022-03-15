Сі Цзіньпін має ухвалити доленосне рішення щодо України – Financial Times

Підтримуючи росію, Китай ризикує вступити у відкриту конфронтацію із західними країнами.

Незадовго до вторгнення росії в Україну Володимир Путін зустрівся з президентом КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Незабаром після цього дві країни оголосили про партнерство без обмежень, пише редактор Financial Times.

Чи дійсно немає обмежень для китайсько-російського партнерства, стане зрозуміло найближчими днями після повідомлень про те, що Москва звернулася до Пекіна з проханням про військову допомогу. Якщо Сі задовольнить це прохання, Китай фактично вступить у проксі-війну зі США та країнами НАТО, які підтримують Україну. Це рішення може означати кінець глобалізованої економічної системи, яка сприяла надзвичайному підйому Китаю за останні 40 років.

Xi Jinping faces a fateful decision on Ukraine https://t.co/NLaspZo87O — Financial Times (@FT) March 14, 2022

рф і Китай поділяють глибоку ворожість до глобальної могутності Америки. Але вони підійшли до свого суперництва зі США дуже по-різному. Китай може дозволити собі грати в «довгу гру», покладаючись на свою економічну могутність, щоб змінити глобальний баланс сил. Але росія, перебуваючи в більш слабкому економічному становищі, зіграла на грубій силі в Україні, пише Financial Times.

"Тепер ставка Путіна загрожує довгій грі Пекіна. Китайські політики, можливо, передбачали можливий розрив відносин із США, але завдяки росії тепер вони стикаються з конфронтацією із Заходом за значно прискореним графіком", – зазначає видання.

Якщо Китай допоможе росії обійти західні санкції, на нього, ймовірно, будуть спрямовані вторинні санкції – про що Джейк Салліван, радник США з національної безпеки, звернеться до китайського Ян Цзечі під час зустрічі цього тижня. Постачання зброї російським військовим підігріло б заклики до західних санкцій проти Китаю, споживчого бойкоту та відкликання компаній.

Коротка переможна російська війна влаштувала б Китай. Наратив Пекіна про невблаганний занепад американської могутності виглядав би ще більш достовірним. Можливо, була підготовлена ​​сцена для нападу Китаю на Тайвань.

"Натомість росія загрузла. Західний альянс було відновлено, і США та їх союзники оприлюднили новий арсенал економічних санкцій, які виглядатимуть дуже загрозливими в Пекіні", – пише редактор Financial Times.

Зараз Китаю доводиться перетравлювати новину про те, що в результаті західних санкцій росія втратила доступ до більшості своїх іноземних резервів. Як зазначає економіст Баррі Айхенґрін, одна з головних причин того, що країни тримають іноземні резерви, — «як військовий скринь, який потрібно використовувати в геополітичному конфлікті». Але Китай, який володіє найбільшими у світі іноземними резервами, щойно виявив, що може втратити доступ до своєї військової скрині за одну ніч.

Китай майже не є самодостатнім ні енергією, ні продовольством. Десятиліттями вона хвилювалася через «Малаккську дилему» – загрозу того, що військово-морський флот США може блокувати Китай, перекривши ключові судноплавні маршрути. Величезні інвестиції Китаю у свій флот частково спрямовані на те, щоб запобігти такій можливості. Тепер, однак, Пекін повинен розглянути можливість того, що заморожування іноземних резервів країни, пов’язане з іншими фінансовими санкціями, може бути такою ж загрозливою, як і морська блокада.

"На жаль, для Китаю немає легкого виходу з цієї ситуації. Очевидним рішенням було б, щоб країна все більше торгувала у своїй власній валюті — юані. Але Пекін ухилявся від того, щоб зробити юані повністю конвертованими, побоюючись, що це призведе до дестабілізації втечі капіталу", – пише редактор Financial Times.

Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун на зустрічі з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким підтвердив готовність Китаю допомагати Україні.

Деталі зустрічі Козицький розповів у Telegram.

За його словами, під час зустрічі Фань Сяньжун запевнив, що Китай і надалі буде доброю силою для України: як в економічному, так і в політичному плані.