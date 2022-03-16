Канада закрыла небо для самолетов из Беларуси

Власти страны приняли такое решение из-за того, что Беларусь поддерживает вторжение РФ в Украину.
Белорусские самолеты больше не смогут летать над Канадой. Страна закрыла небо для Беларуси.
Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра в своем Twitter.
"Мы запрещаем белорусским самолетам использовать авиапространство Канады", — говорится в сообщении.
Новые interdisons aux avions belorusses d'entrer dans el espace aérien canadien en réponse à leur soutien à l'agression no provoquée de la Russie en Ukraine.— Omar Alghabra (@OmarAlghabra) 16 марта 2022
Власти Канады приняли такое решение из-за того, что Беларусь поддерживает вражеское вторжение России в Украину.
Напомним, ранее власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, в частности из-за беспокойства граждан страны относительно работы этих медиа.
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