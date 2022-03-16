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Канада закрила небо для білоруських літаків

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Канада закрила небо для білоруських літаків

Влада країни прийняла таке рішення через те, що Білорусь підтримує вторгнення РФ до України.

Білоруські літаки більше не зможуть літати над Канадою. Країна закрила небо для Білорусі.

Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра у своєму Twitter.

"Ми забороняємо білоруським літакам використовувати авіапростір Канади", - йдеться у повідомленні.

Влада Канади прийняла таке рішення через те, що Білорусь підтримує вороже вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, раніше влада Канади заборонила мовлення в країні російських телеканалів RT і RT France, зокрема через занепокоєння громадян країни щодо роботи цих медіа.

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