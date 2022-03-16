Канада закрила небо для білоруських літаків

Влада країни прийняла таке рішення через те, що Білорусь підтримує вторгнення РФ до України.

Білоруські літаки більше не зможуть літати над Канадою. Країна закрила небо для Білорусі.

Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра у своєму Twitter.

"Ми забороняємо білоруським літакам використовувати авіапростір Канади", - йдеться у повідомленні.

Nous interdisons aux avions biélorusses d'entrer dans l'espace aérien canadien en réponse à leur soutien à l'agression non provoquée de la Russie en Ukraine. — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) March 16, 2022

Влада Канади прийняла таке рішення через те, що Білорусь підтримує вороже вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, раніше влада Канади заборонила мовлення в країні російських телеканалів RT і RT France, зокрема через занепокоєння громадян країни щодо роботи цих медіа.

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