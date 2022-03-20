Австралія видаватиме гуманітарні візи для українців терміном до 3 років

Австралія видаватиме гуманітарні візи для українців терміном до 3 років

Австралія оголосила про нову схему надання гуманітарних віз для українців.

Австралія в неділю, 20 березня, оголосила про нову схему надання гуманітарних віз для українців, які були змушені тікати від війни.

Вона дозволить людям працювати, навчатися, отримувати державну підтримку та доступ до медичного страхування протягом 3 років.

Про це заявив міністр імміграції Австралії Алекс Хоук, передає CNN.

Уряд Австралії заявив, що працюватиме з українсько-австралійською спільнотою, щоб забезпечити надання відповідних постійних візових варіантів.

З 23 лютого Австралія вже надала близько 5000 переважно тимчасових віз українцям, з яких близько 750 вже прибули до країни.

Нагадаємо, Австралія дає Україні 70 тисяч тонн вугілля і гроші на оборону.

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