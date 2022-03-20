Донька Пєскова поскаржилася на санкції США, бо тепер не може подорожувати

Донька Пєскова поскаржилася на санкції США, бо тепер не може подорожувати

24-річна донька кремлівського прессекретаря поскаржилася, що не може подорожувати.

Донька прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета поскаржилася, що через санкції США, які запровадили на російське керівництво за агресію проти України, вона тепер не може подорожувати. Спадкоємиця кремлівського пропагандиста назвала запроваджені проти неї санкції "несправедливими та необґрунтованими".

Про це повідомляє видання Business Insider.

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Єлизавета Пєскова каже, що була приголомшена санкціями і звинуваченням у тому, що вона розв'язує війну. Донька Пєскова назвала себе начебто "громадянкою світу".

І у звичних традиціях росіян почала стверджувати, що не повинна відповідати за вторгнення Росії в Україну 24 лютого, бо, за її словами, вона "не має жодного стосунку до того, що відбувається".

"Для мене це абсолютно несправедливо і необґрунтовано. Я була дуже здивована, тому що дивно вводити санкції щодо людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. Я засмучена, тому що хочу подорожувати та люблю різні культури. Я – громадянка світу, і не можу з цим нічого вдіяти", – висловилася донька кремлівського пропагандиста.

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