20 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення

За допомогою "зелених коридорів" також доправлять гуманітарну допомогу.
У неділю, 20 березня, в Україні знову будуть працювати гуманітарні коридори для евакуації людей з регіонів, які найбільше потерпіли від російської агресії.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, на 20 погоджено сім гуманітарних коридорів у кількох областях.
Донецька область:
Маріуполь – Запоріжжя.
Автобуси для евакуації маріупольців чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9.30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00.
Також організовано транспортування до Бердянську та Запоріжжя для маріупольців, які дістануться Мангуша.
За словами міінстерки, у Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців. Адреси для дозаправки:
вул. Кабельщиків, 132а та вул. Мелітопольське шосе, 87Б.
Київська область:
- Бобрик – Бровари (місце збору – Будинок культури на вул. Шевченка, 2).
- Тарасівка – Бровари (місце збору – вул. 9-го Січня, 2).
- Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).
Гуманітарний вантажі
З Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі для жителів м. Вовчанськ та с. Рогань та с. Нова Рогань, повідомила Ірина Верещук.
Як повідомлялося, у суботу, 19 березня, з десяти гуманітарних коридорів спрацювало вісім. Всього евакуйовано 6623 людини.