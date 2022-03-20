20 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення

За допомогою "зелених коридорів" також доправлять гуманітарну допомогу.

У неділю, 20 березня, в Україні знову будуть працювати гуманітарні коридори для евакуації людей з регіонів, які найбільше потерпіли від російської агресії.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, на 20 погоджено сім гуманітарних коридорів у кількох областях.

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя.

Автобуси для евакуації маріупольців чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9.30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00.

Також організовано транспортування до Бердянську та Запоріжжя для маріупольців, які дістануться Мангуша.

За словами міінстерки, у Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців. Адреси для дозаправки:

вул. Кабельщиків, 132а та вул. Мелітопольське шосе, 87Б.

Київська область:

Бобрик – Бровари (місце збору – Будинок культури на вул. Шевченка, 2).

Тарасівка – Бровари (місце збору – вул. 9-го Січня, 2).

Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).

Гуманітарний вантажі

З Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі для жителів м. Вовчанськ та с. Рогань та с. Нова Рогань, повідомила Ірина Верещук.

Як повідомлялося, у суботу, 19 березня, з десяти гуманітарних коридорів спрацювало вісім. Всього евакуйовано 6623 людини.

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