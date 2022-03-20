Оператор ГТС отримав технічну допомогу від 11 європейських країн

До відправки готуються перші партії технічної допомоги Україні.

Оператор ГТС України від початку війни отримав пропозиції про технічну допомогу від 12 операторів ГТС з 11 країн Європи: Польща, Словаччина, Велика Британія, Угорщина, Литва, Чехія, Німеччина, Бельгія, Болгарія, Греція, Іспанія.

Так, румунський виробник палива Petrom через місцевого дистриб’ютора передав ОГТСУ 10 тонн дизельного пального – ресурсу що зараз має надважливе значення.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Наразі ОГТСУ спільно з іншими операторами проводить уточнення специфікацій, погодження переліку відповідного обладнання та матеріалів для передачі. Вже готується відправка перших партій технічної допомоги до України.

Спільно із Міністерством енергетики України Оператор ГТС України веде перемовини з ENTSOG, а також зі Світовим Банком та USAID щодо централізованої закупівлі критично важливих матеріалів для ОГТСУ.

Нагадаємо, Оператор ГТС обладнає сонячними панелями газорозподільні станції для резервного живлення.

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