Оператор ГТС получил техническую помощь от 11 европейских стран

К отправке готовятся первые партии технической помощи Украине.
Оператор ГТС Украины с начала войны получил предложения о технической помощи от 12 операторов ГТС из 11 стран Европы: Польша, Словакия, Великобритания, Венгрия, Литва, Чехия, Германия, Бельгия, Болгария, Греция, Испания.
Так, румынский производитель топлива Petrom через местного дистрибьютора передал ОГТСУ 10 тонн дизельного топлива – ресурс, который сейчас имеет важное значение.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
В настоящее время ОГТСУ совместно с другими операторами производит уточнение спецификаций, согласование перечня соответствующего оборудования и материалов для передачи. Уже готовится отправка первых партий технической помощи в Украину.
Совместно с Министерством энергетики Украины Оператор ГТС Украины ведет переговоры с ENTSOG, а также Всемирным Банком и USAID по централизованной закупке критически важных материалов для ОГТСУ.
Напомним, Оператор ГТС оборудует солнечными панелями газораспределительные станции для резервного питания.
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