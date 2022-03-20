Оператор ГТС получил техническую помощь от 11 европейских стран

К отправке готовятся первые партии технической помощи Украине.

Оператор ГТС Украины с начала войны получил предложения о технической помощи от 12 операторов ГТС из 11 стран Европы: Польша, Словакия, Великобритания, Венгрия, Литва, Чехия, Германия, Бельгия, Болгария, Греция, Испания.

Так, румынский производитель топлива Petrom через местного дистрибьютора передал ОГТСУ 10 тонн дизельного топлива – ресурс, который сейчас имеет важное значение.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

В настоящее время ОГТСУ совместно с другими операторами производит уточнение спецификаций, согласование перечня соответствующего оборудования и материалов для передачи. Уже готовится отправка первых партий технической помощи в Украину.

Совместно с Министерством энергетики Украины Оператор ГТС Украины ведет переговоры с ENTSOG, а также Всемирным Банком и USAID по централизованной закупке критически важных материалов для ОГТСУ.

Напомним, Оператор ГТС оборудует солнечными панелями газораспределительные станции для резервного питания.

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