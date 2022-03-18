Оператор ГТС оборудует солнечными панелями газораспределительные станции для резервного питания.

Днем солнечная панель будет снабжать электроэнергией измерительные комплексы и заряжать аккумулятор.

Из-за значительных повреждений электрических сетей в зонах боевых действий Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) срочно устанавливает комплекты из солнечных панелей на газораспределительных станциях (ГРС) для обеспечения их резервного питания.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Таким образом, компания обеспечит газораспределительные станции дополнительными источниками электроэнергии, для того чтобы они могли бесперебойно выполнять все свои функции и обеспечивать газом население в соответствующих регионах.



Днем солнечная панель будет снабжать электроэнергией измерительные комплексы и заряжать аккумулятор. В ночные часы комплекс питается от аккумулятора.

Используется оборудование, которое уже есть на складах у поставщиков в Украине. Монтаж и наладка оборудования производится специалистами Оператора ГТС.

"Мы планировали реализацию этого проекта еще до войны, как одну из инициатив для оптимизации потребления энергетических ресурсов. Теперь, когда электросети Украины страдают от постоянных обстрелов врага, это необходимость, чтобы газораспределительные станции имели автономные варианты питания и могли выполнять свои функции", — отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним, в Украине из-за вражеских действий российских оккупантов обесточено более 1400 населенных пунктов.

Читайте также: