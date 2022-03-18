18 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации населения

В пострадавшие регионы также доставят гуманитарную помощь.
В пятницу, 18 марта, в Украине снова будут работать гуманитарные коридоры эвакуации из регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Гуманитарные коридоры открыты по следующим направлениям:
1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
Движение по коридору частного автотранспорта.
Автобусы отправлены из Запорожья в Бердянск.
Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.
Идущим пешком организована помощь в г. Мангуш.
2. Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
Возможно движение в колонне частного автотранспорта вместе с автобусами.
3. Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава
Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
4. Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны – Полтава
Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
5. Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
Из Сум эвакуация на частном автотранспорте.
Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.
6. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.
7. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.
"Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) из Харькова и Славянска в Балаклею и Изюм Харьковской области", — сообщил Тимошенко.
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