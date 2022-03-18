18 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации населения

В пострадавшие регионы также доставят гуманитарную помощь.

В пятницу, 18 марта, в Украине снова будут работать гуманитарные коридоры эвакуации из регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Гуманитарные коридоры открыты по следующим направлениям:

1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

Движение по коридору частного автотранспорта.

Автобусы отправлены из Запорожья в Бердянск.

Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.

Идущим пешком организована помощь в г. Мангуш.

2. Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Возможно движение в колонне частного автотранспорта вместе с автобусами.

3. Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава

Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

4. Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны – Полтава

Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

5. Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Из Сум эвакуация на частном автотранспорте.

Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.

6. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.

7. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.

"Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) из Харькова и Славянска в Балаклею и Изюм Харьковской области", — сообщил Тимошенко.

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