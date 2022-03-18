Пуля пробила череп: в Днепре спасают 21-летнего парня со смертельным ранением

Врачи понимают, что инвалидности пациента не избежать даже при лучшем результате.

В Днепре врачи спасают 21-летнего Артура, получившего смертельное ранение в Донецкой области. Пуля прошла через ухо, пробив череп, дошла до височной кости, сделала рикошет и остановилась в теле головного мозга.

Об этом сообщил генеральный директор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Кома ІІІ. Ранение очень тяжелое, если не сказать смертельное. Врачи всех инстанций стабилизировали его крайне тяжелое состояние на месте ранения", – рассказал он.

Реанимационная бригада центра медицины катастроф транспортировала "тяжелого" парня из границы Донецкой области.

"Врачи-нейрохирурги убрали гематому головного мозга и сделали декомпрессию, удалили обломки черепа, до последнего рискуя, чтобы Артур не дал остановку. Пока все удалось", — написал врач.

Операции уже дали первые положительные результаты – Артур открывает глаза. Врачи понимают, что инвалидности пациента не избежать даже при лучшем результате.

Сергей Рыженко

Сергей Рыженко

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