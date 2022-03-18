Россия выпустила по Львову шесть крылатых ракет

Ракетная угроза миновала.
В пятницу, 18 марта, российская армия выпустила шесть крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря. Они ударили по территории в районе Львовского аэропорта.
Об этом сообщило Воздушное командование "Запад".
Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.
Напомним, что российские ракеты утром 18 марта ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Позже стало известно, что ракеты ударили по авиаремонтному заводу. В результате его здания уничтожены.
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