Россия выпустила по Львову шесть крылатых ракет

Ракетная угроза миновала.

В пятницу, 18 марта, российская армия выпустила шесть крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря. Они ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад".

Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены.

Напомним, что российские ракеты утром 18 марта ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Позже стало известно, что ракеты ударили по авиаремонтному заводу. В результате его здания уничтожены.

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