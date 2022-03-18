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Российские ракеты ударили в районе Львовского аэропорта

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Ситуация на месте уточняется.

Российские ракеты утром 18 марта ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП -1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и опубликована позже. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", – написал он.

Позже стало известно, что ракеты ударили по авиаремонтному заводу. В результате его здание уничтожено.

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