Российские ракеты ударили в районе Львовского аэропорта

Ситуация на месте уточняется.
Российские ракеты утром 18 марта ударили по территории в районе Львовского аэропорта.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП -1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и опубликована позже. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", – написал он.
Позже стало известно, что ракеты ударили по авиаремонтному заводу. В результате его здание уничтожено.
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