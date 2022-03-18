Гороскоп на 18 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя предаваться унынию

Гороскоп на 18 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя предаваться унынию

День, когда под строжайшим запретом находятся тоска, скука и плохое настроение.

Возможно, кто-то возразит, что в такое время поводом для радости нет, и он во многом будет прав. Тем не менее сегодня годится даже самая минимальная причина, благодаря которой можно почувствовать удовольствие от жизни: солнечный день, вкусный кофе, букетик фиалок. Главное, помнить, что черная полоса в жизни всегда заканчивается белой, а темнее всего бывает перед рассветом, так что не стоит терять надежду.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 18 марта для Овнов

Не стоит без крайней необходимости посещать места большого скопления людей: сегодня велика вероятность заразиться инфекционным заболеванием, лечение которого затянется на неопределенное время.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 18 марта для Тельцов

Сегодня люди более раскрепощены и доверчивы, чем в любой другой день лунного календаря, этим можно воспользоваться, чтобы наладить отношения с человеком, с которым вы давно мечтали подружиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 18 марта для Близнецов

День благоприятен для творчества: возможно, оно станет той отдушиной, которая отвлечет вас от грустных мыслей и позволит получить удовольствие от такого мирного и, казалось бы, обыденного занятия.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 18 марта для Раков

Велика вероятность получения выплат, которых вы довольно долго ждали – они придутся как нельзя кстати, поскольку помогут решить насущные проблемы, возникающие время от времени.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 18 марта для Львов

День желательно провести рядом с близкими людьми – родными или друзьями: в это время как никогда важно поддержать друг друга и обменяться с окружающими душевным теплом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 18 марта для Дев

Свободное время – разумеется, если это возможно – необходимо провести на природе: свежий воздух способен творить настоящие чудеса даже в нынешней ситуации: настроение улучшится, а сил для жизни прибавится.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 18 марта для Весов

Распорядок дня важно соблюдать всегда, но сегодня – особенно: необходимость совершать рутинные и монотонные повседневные действия успокоит и настроит на оптимистичный лад.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 18 марта для Скорпионов

Важно обращать внимание на знаки, которые может посылать вам в этот день судьба: они помогут разобраться в сложившейся жизненной ситуации, сделав правильный выбор и отыскав единственно возможный выход.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 18 марта для Стрельцов

Необходимо внимательно наблюдать за поведением окружающих вас людей: поскольку сегодня трудно сдерживать свои эмоции, они поневоле выдадут себя, и вы поймете, кто вам друг, а кто – враг.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 18 марта для Козерогов

Сделайте себе что-нибудь приятное: даже мелочь, которая в иные времена показалась бы незначительной – например, шоколадка – сегодня подпитает жизненные силы и сделает окружающий мир не таким уж враждебным.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 18 марта для Водолеев

Настроение нужно поднимать себе всеми доступными способами: от того, что вы окончательно падете духом, хорошо не будет никому, а вам – в первую очередь, поэтому сохраняйте бодрость духа и оптимизм.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 18 марта для Рыб

Велика вероятность обострения хронических заболеваний, с которыми, случись такое, необходимо поступать в соответствии с рекомендациями лечащего врача: помнить о лекарствах, диетах и прогулках.

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