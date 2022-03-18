В Винницу и Николаев прибыла гуманитарная помощь

В Винницу и Николаев прибыла гуманитарная помощь

Помощь пришла из-за границы.

В Винницу и Николаев прибыли автопоезда с 30-тонным грузом гуманитарного назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования объединенных сил ВСУ.

По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, гуманитарный груз состоит из инвалидных колясок, медикаментов, детского питания и еды длительного хранения.

Груз передал благотворительный фонд "Международная ассоциация поддержки Украины", руководитель которого — Ольга Чуйко.

"Помощь поступает из Италии, Германии, Польши, Греции, Литвы и Соединенных Штатов Америки. Искренне поддерживая украинский народ, наши друзья из других стран помогают обеспечить украинцев всем необходимым", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Доставила гуманитарную помощь "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины – АсМАП".

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