Таропрогноз на 14-20 марта 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро дают вдохновение действовать дальше.

Карты Таро не указывают время, место и точный период, когда произойдет то или иное событие. Однако в бурное время они могут стать своеобразным духовным указателем, красной линией, указателем, который в кризисное время в символической форме подсказывает, что делать дальше. В трактовке карт Таро каждый найдет свое, поэтому прислушивайтесь к собственной интуиции и мудрости и исследуйте свой путь. А для того, чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 14-20 марта 2022 года – от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели на 14-20 марта 2022 года — "Луна"

Грядущую неделю в марте 2022 года в сфере любви, любви и отношений можно описать картой Таро под названием "Луна". Эта карта представляет старшие арканы или тайны карт Таро.

Впереди у нас всех темный период, когда можно совершить ошибку. Поэтому или осторожно идите по избранному пути, или выберите новое направление в любви.

В кризисной ситуации в отношениях не слушайтесь собственных страхов, потому что они плохие советчики. Попытайтесь "зажечь свет" внутри себя с помощью медитации или других духовных практик, а не постоянно жаловаться на темноту. Однако в это нелегкое время решитесь в любви на то, чего вы больше всего боитесь. Но не переусердствуйте, но и не отступайте ни на шаг.

В течение этой недели поразмышляйте над тем, что скрывается за вашими сопровождающими страхами: возможно, это недолюбленность с детства или проблемы с родителями. Подумайте и о том, какая внутренняя тьма покрывает вашу цель в этих отношениях, которые вы хотите от них получить.

Если вы ищете совета по сердечным делам, то попробуйте представить, что отправляетесь в путешествие в опасную пещеру. Неизвестно, каким вы выйдете из нее. Поэтому будьте осторожны, воспринимайте этот период в отношениях как проверку на прочность.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели на 14-20 марта 2022 года — "Повешенный"

Следующие семь дней в сфере работы и карьеры можно описать с помощью карты Таро, которая называется "Повешен". Она, как и предыдущая карта, принадлежит к старшим арканам Таро.

Эта карта говорит о том, что пора чем-то пожертвовать. Мифологически эта карта связана со скандинавским богом Одином, который девять дней висел повешенным на мировом дереве – ясене и пожертвовал одним глазом, чтобы получить мудрость. Поэтому мы все вместе должны чем-то пожертвовать, чтобы получить в будущем что-то большее на замену.

Сейчас нужно пожертвовать определенными ожиданиями или устаревшими взглядами на проблему, чтобы двигаться дальше. Смиритесь с тем, что вы попали между молотом и наковальней. Измените ваши устоявшиеся утверждения о жизни, переверните их с ног на голову.

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Мы ежедневно можем сделать поворот к светлому будущему, но всеми силами обходим этот момент. Когда, как ни в кризисный период, пришло время наконец-то его сделать. Даже если вам кажется, что на вашей шее затягивается петля, не пытайтесь разрешить конфликт силой. Будьте терпеливы и все изменится.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели на 14-20 марта 2022 года — "Восьмерка мечей"

О неделе с 14 по 20 марта 2022 года рассказывает карта Таро, которая называется "Восемь мечей". Она представляет младшие арканы, то есть тайны карт Таро. Эта карта относится к масти мечей, что связано со стихией воздуха и символизирует резкость, мысли, острый ум и психологические переживания.

Эта карта говорит о том, что вы сами себя ограничиваете и это не дает вам развиваться дальше. Нужно сразиться с апатией и прорваться сквозь своеобразные мечи иллюзий, которые вы уже успели придумать в течение этих дней, когда вы находились в беззащитном состоянии.

Сейчас вам необходимо сконцентрироваться, а не ждать, что кто вас спасет. Конечно, в нынешний период кризиса решение проблем сложно, однако оно находится только в ваших руках. Если вам удастся раскрыть свой потенциал, то вы сможете избежать роли жертвы.

Возможно, сейчас вы связаны нехваткой средств, неинтересной работой или вообще ее отсутствием, именно поэтому вы чувствуете себя в ловушке. Для того чтобы двигаться дальше и не чувствовать себя связанным по рукам и ногам, — избавьтесь от лживых принципов и идей и тогда вы найдете несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации.

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