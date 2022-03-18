Российская армия обстреляла "Градами" Северодонецк: двое погибших

Разрушениям подверглись домам местных жителей.

Вечером четверга, 17 марта, армия Российской Федерации обстреляла "Градами" Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты обстреляли старые районы города. Утром 18 марта известно о по меньшей мере двоих погибших. Кроме того, четыре человека ранены.

В результате нанесенных оккупантами авиаударов повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи.

В некоторых домах возле обстрелов нет газа и воды. Гайдай подчеркнул, что службы будут пытаться починить это как можно скорее.

К слову, не прекращают российские оккупанты обстреливать Рубежное. На протяжении ночи в городе произошло возгорание десяти домов и магазина. Кроме того, в результате обстрелов оккупантов по меньшей мере двое раненых.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. На 17 марта от рук россиян погибли уже 108 детей.

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