Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Полнолуние червя 18 марта 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Дата публикации
Просмотры
18к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Полнолуние червя 18 марта 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

ТСН.ua

Что принесет это полнолуние знакам зодиака?

Утром 18 марта над Украиной взойдет первое весеннее полнолуние, которое еще называют Луной червя.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака в период полнолуния 18 марта 2022 ниже:

© ТСН.ua
ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Нужно отправляться в путь. Время пришло. Не уверены, что готовы? Не бойтесь. Судьба открывает перед вами замки, придает энергию и обновляет жизнь. Она напоминает: где бы вы ни были – это хорошее начало для старта. Подумайте о том, что останавливает вас на этом пути. Не подвергайте чувству неуверенности в себе или ярком огне гнева. Вы должны увидеть, кто вы действительно без этих чувств.

© ТСН.ua
ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Иногда самый большой вклад в дело вносят мельчайшие вещи. Сейчас пора заземлиться, чтобы отпустить свою боль. Обратите внимание на крошечные семена, которые прокладывают себе путь сквозь почву весной, на пятна на камнях, прислушивайтесь к щебету птиц. Так вы научитесь обращать внимание не только на события во внешнем мире, но в собственной жизни.

© ТСН.ua
ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Легко выбирать лучшую дорогу и идти по ней вперед, если жизнь расставляет большие светящиеся знаки. Труднее, если ничем не примечательная тропа едва подсвечена крохотными огоньками. Важно искать в жизни именно такие огоньки. Обратите внимание на какие возможности вы упускаете, когда все ваше внимание обращено на отдаленные горизонты, какие удобные стартовые площадки рассыпаются в пыль, когда вы гонитесь за чем-то большим, какие маленькие звезды теряются, когда вы заглядываетесь на фейерверки и прожекторы.

© ТСН.ua
ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Лучший способ выделиться – это просто быть собой. Закройте глаза. Любите себя такими, какие вы есть – это лучшее средство от немалого количества болезней. Будьте желанным гостем в доме своей души. Будьте добрее к себе.

© ТСН.ua
ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Вы прекрасны такими, какие сегодня. Перестаньте соперничать или пытаться выделиться из толпы. Найдите свои фото с детства или юности. Вы до сих пор храните искру с прошлых времен. Не бойтесь ею воспользоваться. Когда вы почувствуете, что недостаточно красивы, недостаточно богаты или с вами сейчас происходит что-то не то, достаньте это фото и почувствуйте детскую легкость и позвольте ей поселиться в вашем сердце.

© ТСН.ua
ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Если вы соперничаете с кем-то, то отходите от правды и прокладываете не настоящий, а фальшивый путь. Аутентичность — это ежедневная практика отпускания того, кем, по нашему мнению, мы должны быть и принятие того, кем мы на самом деле. Мыслите конкретно и отыщите собственное "Я".

© ТСН.ua
ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Шагайте по земле собственными ногами, бегайте или займитесь каким-нибудь художественным проектом, несмотря на войну. Не ограничивайте себя. Страны нужны здоровыми и творческими. Начните двигаться и душой, и телом. Поддерживайте все свои порывы, стойте на ногах твердо и готовьтесь сделать шаг и начать движение вперед. Подбодрите себя на этом пути.

© ТСН.ua
ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Заселяйтесь, но в то же время будьте в потоке. Эти довольно эзотерические слова действительно говорят о том, что когда приходит буря, деревья опускают корни глубже. Поэтому поймите, что поток и заземление – эти две силы должны работать вместе.

© ТСН.ua
ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Не нужно уничтожать себя изнутри неконтролируемыми выбросами энергии – физической, умственной или эмоциональной. Вместо этого следует превратить ее силу творения. Осознайте свои желания сейчас. Они помогут вам овладеть жизненной силой, чтобы вы могли двигаться целенаправленно. Хватит брать непосильный жизненный темп.

© ТСН.ua
ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Подумайте о тех моментах, когда вы действовали осознанно и осмысленно, то есть когда вы присутствовали в настоящем (здесь и сейчас, как говорят духовные практики) и измеряли силу своих решений. Зафиксируйте, где эти ощущения рождались в вашем теле. Попытайтесь почувствовать, что вы - не ваши эмоции. Изучите эти закономерности, а затем выберите тактику, которая поможет вам сохранять спокойствие.

© ТСН.ua
ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Теперь отделяйте личное от общественного. Всему свое место и время под солнцем. Самое важное в жизни не всегда открыто лишним зрителям. Сейчас грань между общественным и собственным стала очень тонкой.

© ТСН.ua
ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Вполне нормально демонстрировать одно лицо на публике, а другое – в частных условиях. Действительно, если вы хотите изучите себя, потому что это просто необходимо. Общайтесь с внутренней правдой там, где это возможно. Изучите ее внутри, перед тем как выносить наружу. Так вы узнаете себя постепенно – истину за истиной.

Читайте также:

Как проявляют себя в отношениях представители разных знаков зодиака – Астрологический прогноз

Как проявляют себя в отношениях представители разных знаков зодиака – Астрологический прогноз

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация