Полнолуние червя 18 марта 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Что принесет это полнолуние знакам зодиака?

Утром 18 марта над Украиной взойдет первое весеннее полнолуние, которое еще называют Луной червя.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака в период полнолуния 18 марта 2022 ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Нужно отправляться в путь. Время пришло. Не уверены, что готовы? Не бойтесь. Судьба открывает перед вами замки, придает энергию и обновляет жизнь. Она напоминает: где бы вы ни были – это хорошее начало для старта. Подумайте о том, что останавливает вас на этом пути. Не подвергайте чувству неуверенности в себе или ярком огне гнева. Вы должны увидеть, кто вы действительно без этих чувств.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Иногда самый большой вклад в дело вносят мельчайшие вещи. Сейчас пора заземлиться, чтобы отпустить свою боль. Обратите внимание на крошечные семена, которые прокладывают себе путь сквозь почву весной, на пятна на камнях, прислушивайтесь к щебету птиц. Так вы научитесь обращать внимание не только на события во внешнем мире, но в собственной жизни.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Легко выбирать лучшую дорогу и идти по ней вперед, если жизнь расставляет большие светящиеся знаки. Труднее, если ничем не примечательная тропа едва подсвечена крохотными огоньками. Важно искать в жизни именно такие огоньки. Обратите внимание на какие возможности вы упускаете, когда все ваше внимание обращено на отдаленные горизонты, какие удобные стартовые площадки рассыпаются в пыль, когда вы гонитесь за чем-то большим, какие маленькие звезды теряются, когда вы заглядываетесь на фейерверки и прожекторы.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Лучший способ выделиться – это просто быть собой. Закройте глаза. Любите себя такими, какие вы есть – это лучшее средство от немалого количества болезней. Будьте желанным гостем в доме своей души. Будьте добрее к себе.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Вы прекрасны такими, какие сегодня. Перестаньте соперничать или пытаться выделиться из толпы. Найдите свои фото с детства или юности. Вы до сих пор храните искру с прошлых времен. Не бойтесь ею воспользоваться. Когда вы почувствуете, что недостаточно красивы, недостаточно богаты или с вами сейчас происходит что-то не то, достаньте это фото и почувствуйте детскую легкость и позвольте ей поселиться в вашем сердце.

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ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Если вы соперничаете с кем-то, то отходите от правды и прокладываете не настоящий, а фальшивый путь. Аутентичность — это ежедневная практика отпускания того, кем, по нашему мнению, мы должны быть и принятие того, кем мы на самом деле. Мыслите конкретно и отыщите собственное "Я".

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Шагайте по земле собственными ногами, бегайте или займитесь каким-нибудь художественным проектом, несмотря на войну. Не ограничивайте себя. Страны нужны здоровыми и творческими. Начните двигаться и душой, и телом. Поддерживайте все свои порывы, стойте на ногах твердо и готовьтесь сделать шаг и начать движение вперед. Подбодрите себя на этом пути.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Заселяйтесь, но в то же время будьте в потоке. Эти довольно эзотерические слова действительно говорят о том, что когда приходит буря, деревья опускают корни глубже. Поэтому поймите, что поток и заземление – эти две силы должны работать вместе.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Не нужно уничтожать себя изнутри неконтролируемыми выбросами энергии – физической, умственной или эмоциональной. Вместо этого следует превратить ее силу творения. Осознайте свои желания сейчас. Они помогут вам овладеть жизненной силой, чтобы вы могли двигаться целенаправленно. Хватит брать непосильный жизненный темп.

ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Подумайте о тех моментах, когда вы действовали осознанно и осмысленно, то есть когда вы присутствовали в настоящем (здесь и сейчас, как говорят духовные практики) и измеряли силу своих решений. Зафиксируйте, где эти ощущения рождались в вашем теле. Попытайтесь почувствовать, что вы - не ваши эмоции. Изучите эти закономерности, а затем выберите тактику, которая поможет вам сохранять спокойствие.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Теперь отделяйте личное от общественного. Всему свое место и время под солнцем. Самое важное в жизни не всегда открыто лишним зрителям. Сейчас грань между общественным и собственным стала очень тонкой.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Вполне нормально демонстрировать одно лицо на публике, а другое – в частных условиях. Действительно, если вы хотите изучите себя, потому что это просто необходимо. Общайтесь с внутренней правдой там, где это возможно. Изучите ее внутри, перед тем как выносить наружу. Так вы узнаете себя постепенно – истину за истиной.

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