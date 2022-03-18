Зеленский обсудил с Макроном усиление антивоенной коалиции

Акцент был сделан на продолжении мирного диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Мы обсудили поддержку для украинцев в борьбе против российской агрессии, в частности в военной сфере. Отдельное внимание – продолжению мирного диалога. Мы должны усиливать антивоенную коалицию", – говорится в сообщении.

Continued dialogue with President @ EmmanuelMacron. Обоснованное содействие для Украинцев в борьбе против российской агрессии, особенно в обороне. Emphasis был попасть на признание приятного dialogue. Мы должны бороться с анти-war coalition. #StopRussia – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 17, 2022

Напомним, Макрон предупредил о Великой войне в Европе и призвал готовиться к ней.

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