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Зеленский обсудил с Макроном усиление антивоенной коалиции

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Зеленский обсудил с Макроном усиление антивоенной коалиции

Associated Press

Акцент был сделан на продолжении мирного диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Мы обсудили поддержку для украинцев в борьбе против российской агрессии, в частности в военной сфере. Отдельное внимание – продолжению мирного диалога. Мы должны усиливать антивоенную коалицию", – говорится в сообщении.

Напомним, Макрон предупредил о Великой войне в Европе и призвал готовиться к ней.

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