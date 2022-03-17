Макрон предупредил о великой войне в Европе и призвал готовиться к ней

Макрон предупредил о великой войне в Европе и призвал готовиться к ней

Президент Франции хочет увеличить инвестиции в армию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужно готовиться к большой войне в Европе, поэтому необходимо увеличить инвестиции в французскую армию.

Об этом он сказал, представляя свою программу до президентских выборов 2022 года, пишет Le Figaro.

"Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", – заявил президент Франции.

Макрон также хочет принять меры, чтобы "переоценить все потребности, возникающие в свете войны, которую мы переживаем". В этом контексте речь идет о "приобретении адаптивности" и "гибкости".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после Украины Россия хочет захватить Литву, другие страны Балтии и Польшу.